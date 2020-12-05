Вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка: Бугров заявив про перемогу

Володимир Бугров набрав 47,59% голосів у другому турі виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За нинішнього проректора з науково-педагогічної роботи віддали свої голоси 1 839 виборців.

За його суперника – директора Інституту геології Сергія Вижву – проголосували 450 виборців (11,65%).

Загалом віддати свій голос за ректора прийшли 2 432 людини (62,94% виборців).

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Виборчий процес може розпочатися спочатку

Згідно з постановою уряду та статутом КНУ імені Тараса Шевченка, в другому турі виборів перемагає кандидат, який набирає не менше 50% голосів від загального числа виборців, незалежно від явки де-факто.

Зі свого боку Володимир Бугров написав у Facebook, що подав заяву до Центральної виборчої комісії КНУ про визнання результатів виборів щодо обрання на посаду ректора такими, що відповідають вимогам постанови уряду та статуту КНУ.

– Де йдеться про таке: переможцем другого туру вважається кандидат, який набрав більше 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні (що становить в нашому випадку 75.6%), – заявив Бугров.

Джерело: КНУ імені Тараса Шевченка