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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

1 518 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

У Києві станом на 6 грудня зафіксували 1 518 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці захворіли вже 79 809 людей.

За минулу добру захворіли:

  • 874 жінки віком від 19 до 100 років;
  • 566 чоловіків віком від 18 до 92 років;
  • 44 дівчинки від 7 до 17 років;
  • 57 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Зокрема захворіли 57 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів. Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 1 425 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському – 283, Дарницькому — 253 та Деснянському районі – 239 випадків.

Одужали 80 людей. Усього коронавірус подолали 25 082 мешканці Києва.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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