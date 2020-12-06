У Києві станом на 6 грудня зафіксували 1 518 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці захворіли вже 79 809 людей.

За минулу добру захворіли:

874 жінки віком від 19 до 100 років;

566 чоловіків віком від 18 до 92 років;

44 дівчинки від 7 до 17 років;

57 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

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Зокрема захворіли 57 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів. Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 1 425 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському – 283, Дарницькому — 253 та Деснянському районі – 239 випадків.

Одужали 80 людей. Усього коронавірус подолали 25 082 мешканці Києва.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: