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Факти / Україна
Віталій Плахта |

Новорічний феєрверк раніше терміну: в Росії загорівся павільйон з піротехнікою

У російському Ростові-на-Дону на ринку сталася пожежа на площі 4 тис. кв.м.

Вогонь дістався також торгового павільйону з піротехнікою.

На відео, яке зняли працівники МНС, видно, що спалахи від феєрверків розлітаються в різні боки.

– Новорічний феєрверк прийшов у Ростов-на-Дону на три тижні раніше терміну, – написав російський журналіст Дмитро Смирнов і додав відео з місця події.

Для гасіння пожежі на ринку залучено майже 200 осіб та близько 70 одиниць техніки.

Про постраждалих не повідомляється.

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У центрі Москви загорілася лікарня

3 грудня в російській столиці Москві загорівся один із корпусів Московського міжнародного онкологічного центру.

Внаслідок пожежі на третьому поверсі лікарні загинули двоє людей.

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