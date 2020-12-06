Російського рок-музиканта Петра Мамонова не впустили в Україну

Українські прикордонники 5 грудня зупинили в аеропорту Бориспіль двох громадян РФ, які летіли з Туреччини. Причина – відвідування окупованого Криму.

Один з них – відомий російський рок-музикант, учасник гурту Звуки Му, актор та радіоведучий Петро Мамонов. Йому на три роки заборонено в’їзд до України.

– Він разом з громадянкою РФ прямував в Україну нібито з приватною метою, – йдеться у повідомленні.

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Обом відмовили у перетинанні кордону України та відправили назад зворотним авіарейсом.

Тиждень тому українські прикордонники зупинили на Вінниччині 39-річну ведучу новин на російському телеканалі РБК, яка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії.

У 2018 році вона незаконно відвідувала окупований Крим, тобто з території РФ.