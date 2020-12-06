З урахуванням динаміки захворюваності на коронавірус в Україні, ймовірно, у січні 2021 року доведеться запроваджувати більш жорсткий карантин. Серед можливих заборон, які обговорюються урядом з представниками місцевої влади, – ТРЦ, нічні клуби, святкові ярмарки, хостели, кінотеатри та музеї.

Про це повідомив у соцмережі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Наразі ми спільно з місцевою владою працюємо над переліком можливих обмежень, для цього очільники міст та ОДА пройшли опитування та надали власну думку, – розповів глава уряду.

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Шмигаль також оприлюднив перелік обмежень, які підтримують в регіонах:

святкові концерти, дискотеки, нічні клуби, масові заходи у приміщеннях, хостели, ТРЦ (100%);

музеї, кінотеатри і театри, заклади громадського харчування з організацією дозвілля (95%);

святкові ярмарки, спортзали і фітнес-центрів (90%).

Водночас, за його словами, у регіонах підтримують часткове обмеження роботи громадського транспорту (лише сидячі місця), закладів громадського харчування (доставка або на винос) та готелів (без зон розваг та харчування).

Шмигаль пообіцяв повний перелік обмежень представити на засіданні уряду 9 грудня.

Локдаун в Україні

Під час локдауну в Україні, який планують запровадити на початку січня, можливо, дозволять працювати гірськолижним курортам, готелям і церквам, заявив днями головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, курортам можуть дозволити працювати, щоб у людей була можливість виїхати з великих міст.

Джерело: Денис Шмигаль