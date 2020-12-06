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Факти / Україна
Віталій Плахта |

В Україні зафіксовано ще 11 590 випадків Covid-19, одужали 6 тис. українців

За добу в Україні зафіксовано 11 590 випадків інфікування Covid-19, одужали 6 048 осіб.

Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 167 пацієнтів, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Зокрема, Covid-19 захворіли 627 дітей і 493 медпрацівники.

За минулу добу госпіталізовано 1 127 осіб.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі склала 813 306 осіб, 13 588 – померли від Covid-19, одужали – 418 581 особа.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізької (817), Київській (809) і Дніпропетровській (798) областях.

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Статистика коронавірусу минулих діб

Днем раніше, 5 грудня, в Україні було зафіксовано 13 825 нових випадків захворювання; 4 грудня повідомлялося про 15 131 хворого на коронавірус; 3 грудня в Україні було 14 496 нових випадків інфікування, 2 грудня зафікували 13 141 новий випадок.

 

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