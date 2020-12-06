У Кривому Розі під час другого туру виборів мера на одній із виборчих дільниць жінка похилого віку намагалася проголосувати за радянським паспортом.

Ба більше, жінка запевняла, що на всіх попередніх виборах вона голосувала саме за цим паспортом.

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Інцидент стався на виборчій дільниці №121674.

Члени дільничної виборчої комісії відмовилися видавати жінці бюлетень.







Вибори мера у Кривому Розі: жінка намагалася проголосувати за паспортом СРСР / 2 фотографии

Місцеві вибори у Кривому Розі 25 жовтня

За підсумками голосування 25 жовтня у Кривому Розі найбільшу кількість голосів отримав чинний міський голова Юрій Вілкул – 44,96%. Проте він відмовився від участі у другому турі через проблеми зі здоров’ям.

Тому до бюлетеня було включено Костянтина Павлова, який посів третє місце із 9,15% голосів виборців.

17 листопада Криворізька міська ТВК ухвалила рішення провести повторне голосування з виборів міського голови 6 грудня.