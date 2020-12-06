Зеленський відзвітував, скільки українських військових отримали житло в 2020

Забезпечення українських військових житлом залишається незмінним пріоритетом держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський і додав, що до Дня Збройних сил України військовослужбовці отримають близько 300 квартир.

Загалом за 2020 рік питання власного житла вирішене повністю для 600 військових, наголосив глава держави.

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Модульне містечко Новоолексіївка

Під час урочистостей до Дня ЗСУ Зеленському повідомили, що сучасну польову базу модульного типу Новоолексіївка на Херсонщині вже здали в експлуатацію.

Вчора, 5 грудня, перші підрозділи заїхали до нового сучасного модульного містечка, яке почали будувати у вересні, повідомив генеральний директор ДК Укроборонпром Юрій Гусєв.

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Видатки на армію в 2021

Зеленський заявив, що економічна криза не вплине на фінансування армії в 2021 році.

На потреби армії в наступному році надійдуть літаки, вертольоти, безпілотники, кораблі, катери та багато іншої техніки, пообіцяв президент.