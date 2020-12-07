Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомив, що до 30% випадків зараження коронавірусом відбуваються у громадському транспорті через недотримання карантинних обмежень.

– Відповідно до епідрозслідувань, які ми проводимо з березня 2020 року, 20-30% інфікувань відбувається саме у транспорті. Саме у маршрутних таксі через недотримання правил. Тому необхідно впроваджувати обмежену роботу транспорту. Або чітко контролювати обмежувальні заходи, – пояснив Рубан.

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Раніше голова Держспоживслужби Києва підкреслив, що у столиці не спостерігається зниження рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту.

Олег Рубан вважає єдиним варіантом стримування ситуації запровадження локдауну.

Коронавірус в Україні

Станом на 7 грудня в Україні виявили 8 641 новий випадок коронавірусу.

Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 821 947. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники. Повністю подолали хворобу 423 704 українці, за добу їхня кількість збільшилась ще на 5 123. Госпіталізували за добу ще 1 037 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 13 733 хворих, за добу зафіксували 145 нових летальних випадків.