63 країни – за, а Росія та ще 16 країн – проти. Генеральна асамблея ООН 7 грудня ухвалила резолюцію Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, України, а також частин Чорного і Азовського морів.

Утрималися від голосування 62 держави-члени ООН.

Серед тих, хто був проти української резолюції – звісно ж, Росія, а також та її союзники: Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Сербія, Сирія, Венесуела, Китай, КНДР та інші.

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Підтримали Україну: США, Німеччина, Франція, Британія, Польща, Італія, Хорватія, Ізраїль, Туреччина, Грузія, Угорщина.

Президент Володимир Зеленський 23 вересня під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії ГА ООН запросив друзів України приєднатися до створення міжнародної платформи щодо деокупації Криму.

Він також закликав підтримати оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму, яка буде винесена на розгляд Генеральної асамблеї ООН до кінця 2020 року.

Джерело: ООН