Андрій Антоненко – один із фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета – залишиться під вартою до 19 грудня.

Апеляційний суд Києва відмовив його захисту у зміні запобіжного заходу – з арешту на взяття на поруки 20 осіб.

10 грудня грудня відбудеться чергове засідання Шевченківського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу Антоненку.

Цей самий суд 21 жовтня обвинуваченим у справі про вбивство Павла Шеремета – Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугарь –продовжив запобіжні заходи ще на два місяці.

Щоправда, серед них лише Антоненко перебуває під вартою ще 60 днів – до 19 грудня 2020 року.

Юлія Кузьменко залишатиметься під домашнім арештом, а Яна Дугарь – на особистих зобов’язаннях.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його автомобіля.