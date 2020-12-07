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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Безвіз належить українцям, а не суддям КСУ – Стефанішина

Конституційна криза, викликана рішенням суддів КСУ щодо антикорупційних органів України, становить загрозу процесу європейської інтеграції країни. Але безвіз належить українцям, а не суддям.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV заявила віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

– Безвіз належить громадянам України, але не 15 суддям, які ухвалили рішення Конституційного суду, яке створило конституційну кризу.

Криза – це та сторінка в нашому безвізовому діалозі, яка вже закарбована, зафіксована і точно становить загрозу всім іншим реформам, які стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, – зазначила Ольга Стефанішина.

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Водночас Україні треба виходити з цієї кризи комплексно.

– Рада ухвалила закон, який є менш амбітним, ніж законопроект президента, але це частина плану. Далі має бути закон про відновлення повноважень НАЗК, гарантування діяльності директора НАБУ. Очікуємо 11 грудня висновків Венеціанської комісії, які закладуть основу подальших реформ.

Успішні та рішучі кроки, які демонструють президент, уряд і парламент, і є запорукою того, що безвіз і надалі буде частиною нашої перемоги та успіху, – підсумувала Ольга Стефанішина.

Рішення КСУ та безвіз

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 366-1 КК, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Це вплинуло на роботу антикорупційних органів в Україні та спровокувало конституційну кризу.

Західні партнери негативно сприйняли такі зміни, через що існувала загроза безвізу.

Детальніше про загрозу безвізу через рішення КСУ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова

Фото: Dreamstime

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