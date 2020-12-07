Чому в Україні можливі проблеми з доставкою вакцини від Covid-19 в регіони

Україна може отримати першу партію вакцини в середині або наприкінці січня 2021 року, але можуть виникнути проблеми з її доставкою у регіони.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін .

За його словами, перша партія вакцин складатиме 3-5% від загальної кількості, яку має отримати країна.

– Наразі виробники вакцинах працюють на трьох холодових режимах: -60-80°C, -20-40°C і + 2-8°C. Якщо у нас буде вакцина для зберігання за +2-8°C, то ми можемо спустити її до рівня району. Якщо ж -20-40°C, то до рівня області, – зазначив очільник ЦГЗ.

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Також Ігор Кузін повідомив, що у разі отримання Україною вакцини, яка зберігатиметься за температури -60°С, її можна буде зберігати лише на національному рівні, де є обладнання, і потім маленькими партіями доставляти в регіони і одразу повертатися за іншими.

Найоптимальніший для України варіант – вакцина для зберігання в +2-8°C, оскільки країна має достатню кількість відповідного обладнання.

Вакцина від коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Країна буде закуповувати тільки ті вакцини, які пройшли три стадії випробувань та рекомендовані ВООЗ. У бюджеті на 2021 рік треба закласти 15,1 млрд грн на вакцинацію від коронавірусу.