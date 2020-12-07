Державна служба статистики України запустила новий мобільний додаток Статистика в смартфоні. Наразі додаток працює для операційної системи Android 4.1, а також новіших версій та безкоштовно доступний для завантаження на Google Play.

У додатку можна отримати:

доступ до актуальної офіційної державної статистичної інформації;

групування наборів даних за темами (галузями статистики);

візуалізацію у вигляді графіків і гістограм за обраними параметрами (показники, класифікації, територія та період);

збереження обраної статистичної інформації до розділу Мої набори для швидкого доступу у майбутньому;

поширення скріншотів із візуалізованою офіційною державною статистичною інформацією через месенджери та соціальні мережі.

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Додаток двомовний (українська та англійська версії), має зручний інтерфейс і надає можливість оперативно отримувати офіційну державну статистичну інформацію з наборів даних Держстату, розміщених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua (наразі доступна інформація з 2015 року).

Офіційна державна статистична інформація згрупована за темами (галузями статистики) – ВВП, населення, ринок праці, ціни, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівля та інші, які відображаються в головному меню.

Додаток Дія в дії

У лютому 2020 року в Україні запустили мобільний додаток і портал Дія.

За даними Міністерства цифрової трансформації України, сьогодні додатком Дія користуються 5 млн людей, інтернет-порталом Дія – 2 млн. На смартфон Дію можна безкоштовно завантажити в магазинах App Store і Play Market, деякий час вона навіть лідирувала в Україні серед додатків за темпами завантажень, обійшовши таких цифрових монстрів, як Instagram, Facebook, Telegram і TikTok.

Джерело: Олег Немчінов