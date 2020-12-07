Курс валют НБУ на 7 грудня 2020 в Україні

Національний банк України на понеділок, 7 грудня, зміцнив курс гривні до долара на 1 копійку.
Отже, курс на сьогодні становить 28,29 грн/$1.
Водночас українська валюта здорожчала на 2 копійки відносно євро. Цей курс на 2 грудня складає 34,38 грн/€1.
Російський рубль трохи зріс у ціні, його курс становить 0,381 грн.
Курс валют на 7 грудня:
- $1 – 28,2913 грн;
- €1 – 34,3895 грн;
- 1 польський злотий – 7,6858 грн;
- 10 російських рублів – 3,8183 грн.
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Яким буде курс долара до кінця року
Національний банк України має резерви, щоб тримати курс долара до кінця року та в 2021 році на адекватному рівні.
Про це заявив економічний експерт Олег Пендзин та уточнив, що очікує, що вартість валюти до 1 січня коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$.