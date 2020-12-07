PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Віталій Плахта |

Гривня трохи зміцнилася до долара і євро: курс валют в Україні 7 грудня

Національний банк України на понеділок, 7 грудня, зміцнив курс гривні до долара на 1 копійку.

Отже, курс на сьогодні становить 28,29 грн/$1.

Водночас українська валюта здорожчала на 2 копійки відносно євро. Цей курс на 2 грудня складає 34,38 грн/€1.

Російський рубль трохи зріс у ціні, його курс становить 0,381 грн.

Курс валют на 7 грудня:

  • $1 – 28,2913 грн;
  • €1 – 34,3895 грн;
  • 1 польський злотий – 7,6858 грн;
  • 10 російських рублів – 3,8183 грн.

Читайте: Українці почали робити більше вкладів у доларах – у НБУ назвали причину

Курс валют НБУ на 7 грудня 2020 в Україні

Яким буде курс долара до кінця року

Національний банк України має резерви, щоб тримати курс долара до кінця року та в 2021 році на адекватному рівні.

Про це заявив економічний експерт Олег Пендзин та уточнив, що очікує, що вартість валюти до 1 січня коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка