Карантин вихідного дня посприяв спаду кількості випадків коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

– За минулий тиждень захворіли понад 89 тис. жителів України. Починаючи з кінця серпня, ми вперше отримали зменшення кількості хворих порівняно з минулим тижнем, – зазначив Степанов.

За словами міністра, якщо з 23 до 29 листопада хворіло 96 936 українців, то з 30 листопада до 6 грудня – 89 322. Тобто майже на 7,5 тис. менше.

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Максим Степанов додав, що за тиждень було зроблено 279 тис. тестувань, що є такою самою кількістю, як і позаминулого тижня.

Коронавірус в Україні 7 грудня

7 грудня коронавірус в Україні підтвердили ще у 8 641 людини.

Загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 821 947.

Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.