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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Коли Київ буде готовий розпочати вакцинацію проти коронавірусу

Київ розпочав готувати логістичну базу для прийому вакцини від коронавірусу. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

– Деякі держави – для упередження захворювання – вже невдовзі розпочнуть вакцинацію громадян. Як ми знаємо, вакцину від коронавірусу замовив і уряд України. Інформації щодо того, коли вона надійде та в якій кількості, ми поки що не маємо. Але готуємося до цього.

В столиці є спеціалізоване комунальне підприємство, що може забезпечити логістику транспортування та зберігання вакцини. А медзаклади – саму процедуру вакцинації, – додав він.

За словами Віталія Кличка, у столичних медзакладах первинної ланки працюють кабінети щеплень – із медперсоналом та обладнанням для зберігання вакцини.

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За необхідності місто готове придбати додаткове обладнання та провести навчання для медпрацівників щодо вакцинації проти коронавірусу. Тож коли вакцина з’явиться в Україні, столиця буде готова одразу розпочати вакцинацію.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу наприкінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, Україна не залишиться у кінці світової черги на вакцину від коронавірусу завдяки тому, що є учасником міжнародної програми Covax, і дружнім відносинам з тими країнами, які отримають доступ до препарату першими.

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