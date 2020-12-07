У Києві станом на 7 грудня зафіксували 1 526 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці захворіли вже 81 335 людей.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: