Мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус. Сьогодні вранці він отримав позитивний результат тесту.
– Позитивний ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись.
Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте, – написав міський голова.
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Садовий зазначив, що температури у нього немає, тому працює онлайн, поки лікар дозволяє.
Місцеві вибори 22 листопада
Другий тур виборів міських голів відбувся 22 листопада в 11 містах України.
За крісло мера Львова змагалось два кандидати – Олег Синютка та Андрій Садовий, який в результаті переобрався на цю посаду.