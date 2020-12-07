Мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус. Сьогодні вранці він отримав позитивний результат тесту.

– Позитивний ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте, – написав міський голова.

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Садовий зазначив, що температури у нього немає, тому працює онлайн, поки лікар дозволяє.

Місцеві вибори 22 листопада

Другий тур виборів міських голів відбувся 22 листопада в 11 містах України.

За крісло мера Львова змагалось два кандидати – Олег Синютка та Андрій Садовий, який в результаті переобрався на цю посаду.