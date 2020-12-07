Україна додатково закупить 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу.

Про це повідомила заступник очільника МОЗ Світлана Шаталова.

– Ми поліпшуємо можливості тестування хворих з підозрою на коронавірус у лабораторних центрах всіх регіонів України, – зазначила Світлана Шаталова.

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Купівля обладнання відбувається у межах угоди МОЗ та UNICEF Ukraine.

Тестування на коронавірус

В Україні готуються провести масове тестування громадян країни на коронавірус.

Такі плани озвучили в Кабміні на початку грудня. Нині над проектом працюють в уряді.

Першочергово людей збираються тестувати у столиці, Київській області, обласних центрах та у містах з населенням понад 100 тис. Детальніше про тестування на коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.