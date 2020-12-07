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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Пік захворюваності на Covid-19 настане в середині січня – Кузін

Пік захворюваності на Covid-19 в Україні настане в середині січня і триватиме близько місяця. Про це повідомив Ігор Кузін – виконувач обов’язків очільника Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

– За розрахунками, спаду захворюваності можна очікувати не раніше кінця лютого.

За словами Кузьміна, карантинні обмеження необхідно запроваджувати до того, як станеться колапс. Найдоцільніше оголосити локдаун перед новорічними святами, а закінчити в середині січня.

– Міжнародні дослідження показують, що посилювати карантин необхідно мінімум на три тижні. Так можна буде отримувати мінус 80% інфікувань щодня.

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Третина хворих на коронавірус інфікувалися в транспорті

30% інфікувань Covid-19 в Україні відбуваються в громадському транспорті. Причина – недотримання правил безпеки. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Олег Рубан.

За його словами, роботу громадського транспорту необхідно обмежувати.

Джерело: ЛІГА.net

Фото: УНІАН

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