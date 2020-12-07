Протести ФОПів проти касових апаратів: Гройсман закликав уряд до дискусії

Прем’єр-міністр України у 2016-2019 роках Володимир Гройсман закликав Кабмін провести дискусію і знайти спільне рішення з підприємцями, які виходять на протести проти фіскалізації і запровадження реєстраторів розрахункових операцій.

– Мені цікаво, хто формує ці рішення, хто цей професійний представник в уряді, хто має серйозні знання в економіці, фінансах. Хто цей автор? Що це за колективний розум, який підбурює людей боротися за своє виживання? Якщо людей не чути, вважаю, це останнє, що може зробити уряд. Закликаю уряд зустрітися з підприємцями, провести дискусію і знайти спільну мову, – сказав Володимир Гройсман в ефірі одного з українських телеканалів.

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Крім того, він наголосив, що питання РРО потребує еволюційних рішень, а не швидких і радикальних дій. Особливо в час падіння притоку іноземних інвестицій та обсягів капітальних видатків.

За словами політика, зараз від влади не чутно жодного кроку для створення нових робочих місць. Реальний сектор заганяють в банкрутство. І це лише посилює проблеми.

1 грудня Верховна Рада ухвалила закон про ФОПи. Депутати відтермінували обов’язкове запровадження касових апаратів для підприємців.

Але вже 4 грудня ФОПи знову вийшли на акцію протесту і вимагали скасувати запровадження касових апаратів.

Джерело: Україна 24