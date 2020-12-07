Разумков підписав закон про відповідальність за брехню в декларації

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Документ переданий на підпис президенту України.

Законом внесені зміни, зокрема, до Кримінального кодексу України, які відновлюють кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації та встановлюють відповідальність за умисне неподання декларації.

Читайте: Рада відновила відповідальність за брехню в е-деклараціях

Рішення КСУ про скасування відповідальності

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Через це низку справ, які пов’язані з недостовірною інформацією у деклараціях, закрили.

Тоді президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення.

Але пізніше комітет з питань правоохоронної діяльності напрацював компромісний варіант, який не передбачає відновлення кримінальної відповідальності, але все ж пропонує карати службовців в інший спосіб.