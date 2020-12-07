В Україні за минулий тиждень суттєво зменшилась кількість хворих на коронавірус.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді 7 грудня.

За словами голови Кабміну, з 30 листопада до 6 грудня було виявлено 89 322 хворих, а позаминулого тижня їх було 96 936.

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– Захворіло на 7,6 тис. осіб менше. Кількість тестувань майже незмінна й коливається в межах 280-290 тис. тестів щотижня, – сказав Шмигаль.

Окрім того прем’єр-міністр зазначив, що на зниження показників вплинуло запровадження карантину вихідного дня, а також посилення штрафів за перебування без масок у громадських місцях і транспорті.

Коронавірус в Україні

7 грудня коронавірус в Україні підтвердили ще у 8 641 людини, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 821 947. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.