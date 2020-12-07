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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Тільки сидячі місця: як працюватиме транспорт, якщо запровадять локдаун

Транспорт буде працювати зі значними обмеженнями у січні 2021 року, якщо влада України запровадить локдаун.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів. Він зазначив, що у громадському транспорті можна буде їздити тільки на сидячих місцях.

Також міністр зазначив, що під час можливого локдауну кордони країни не закриватимуть, а обмежувати міжнародне сполучення не планують. Тобто в’їзд та виїзд для громадян України буде відкритим.

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Немчінов додав, що попри ігнорування багатьма людьми маскового режиму, жорсткіше обмежувати пасажирські перевезення вони не можуть.

– Від того, що відбуваються ДТП, ми не перестаємо користуватися автомобілями. У цьому випадку це більше питання самоконтролю. Якщо подивитися пропозиції, які ми озвучили, то мова йде про фактичне користування транспортом з ще більшими обмеженнями – з використанням виключно сидячих місць, – розповів міністр.

30% заражень коронавірусом стається у транспорті

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомив, що до 30% випадків зараження коронавірусом відбуваються у громадському транспорті через недотримання карантинних обмежень.

Він підкреслив, що у столиці не спостерігається зниження рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту.

Джерело: Україна 24

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