Очільник МОЗ Максим Степанов обговорив з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін питання постачання вакцини від коронавірусу до країни.

Міністр звернув увагу на те, що Україну можна розглядати як потенційного кандидата на отримання речовини у режимі тестування та використання у надзвичайних ситуаціях.

За словами Степанова, Україна має угоди на постачання вакцини, але це не гарантує отримання рятівної речовини найближчим часом.

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Водночас Крістіна Квін відзначила, що зробить усе можливе, щоб українці отримали речовину від Covid-19 найближчим часом.

Вакцина від коронавірусу

Україна не залишиться без вакцини проти коронавірусу та не буде пасти задніх під час отримання речовини.

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Для цього, за його словами, Україна постійно співпрацює із західними партнерами.