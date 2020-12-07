В Україні може активізуватися відтік медиків, адже у європейських країнах на них зростає попит.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, відтік медичних кадрів з України може значно активізуватися і через низькі зарплати у нашій державі.

Читайте: За добу 8 641 новий випадок: кількість інфікованих Covid-19 в Україні різко зменшилась

Він підкреслив, що в найближчі роки Україна може залишитись без медиків, якщо оплата праці медичних працівників не буде підвищена.

Мінімальна зарплата медикам

Максим Степанов вважає, що у держбюджеті на 2021 рік уряд має закласти адекватний розмір зарплати для лікарів – щонайменше 22-25 тис. грн, щоб медики не виїжджали за кордон.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня також заявив, що у 2021 році зарплати медиків значно зростуть.

Медичні сестри зароблятимуть 15 тис. грн, молодший медичний персонал – до 10-12 тис. грн.