В Україні 7 грудня коронавірус підтвердили ще у 8 641 людини, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 821 947. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.
Повністю подолали хворобу і одужали 423 704 українці, за добу їхня кількість збільшилась ще на 5 123. Госпіталізували за добу ще 1 037 пацієнтів.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 13 733 хворих, за добу зафіксували 145 нових летальних випадків.
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Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 81 335 випадків;
- Вінницька область – 18 714 випадків;
- Волинська область – 26 211 випадків;
- Дніпропетровська область – 45 040 випадків;
- Донецька область – 25 792 випадки;
- Житомирська область – 32 318 випадків;
- Закарпатська область – 24 663 випадки;
- Запорізька область – 36 937 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 438 випадків;
- Київська область – 43 854 випадки;
- Кіровоградська область – 6 360 випадків;
- Луганська область – 7 088 випадків;
- Львівська область – 50 175 випадків;
- Миколаївська область – 21 429 випадків;
- Одеська область – 51 810 випадків;
- Полтавська область – 25 655 випадків;
- Рівненська область – 33 714 випадків;
- Сумська область – 33 658 випадків;
- Тернопільська область – 29 788 випадків;
- Харківська область – 59 393 випадки;
- Херсонська область – 12 159 випадків;
- Хмельницька область – 32 429 випадків;
- Черкаська область – 27 167 випадків;
- Чернівецька область – 35 378 випадків;
- Чернігівська область – 21 442 випадки.
Для порівняння, 6 грудня на коронавірус в Україні за добу захворіли 11 590 людей. Загальна кількість інфікованих становила 813 306 хворих.
Від Covid-19 6 грудня померли 167 людей, одужали за добу 6 048 хворих.
Найбільше випадків виявили у Києві (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.