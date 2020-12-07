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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

За добу 8 641 новий випадок: кількість інфікованих Covid-19 в Україні різко зменшилась

В Україні 7 грудня коронавірус підтвердили ще у 8 641 людини, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 821 947. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.

Повністю подолали хворобу і одужали 423 704 українці, за добу їхня кількість збільшилась ще на 5 123. Госпіталізували за добу ще 1 037 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 13 733 хворих, за добу зафіксували 145 нових летальних випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта поширення Covid-19

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 81 335 випадків;
  • Вінницька область – 18 714 випадків;
  • Волинська область – 26 211 випадків;
  • Дніпропетровська область – 45 040 випадків;
  • Донецька область – 25 792 випадки;
  • Житомирська область – 32 318 випадків;
  • Закарпатська область – 24 663 випадки;
  • Запорізька область – 36 937 випадків;
  • Івано-Франківська область – 39 438 випадків;
  • Київська область – 43 854 випадки;
  • Кіровоградська область – 6 360 випадків;
  • Луганська область – 7 088 випадків;
  • Львівська область – 50 175 випадків;
  • Миколаївська область – 21 429 випадків;
  • Одеська область – 51 810 випадків;
  • Полтавська область – 25 655 випадків;
  • Рівненська область – 33 714 випадків;
  • Сумська область – 33 658 випадків;
  • Тернопільська область – 29 788 випадків;
  • Харківська область – 59 393 випадки;
  • Херсонська область – 12 159 випадків;
  • Хмельницька область – 32 429 випадків;
  • Черкаська область – 27 167 випадків;
  • Чернівецька область – 35 378 випадків;
  • Чернігівська область – 21 442 випадки.

коронавірус в україні 7 грудня

Для порівняння, 6 грудня на коронавірус в Україні за добу захворіли 11 590 людей. Загальна кількість інфікованих становила 813 306 хворих.

Від Covid-19 6 грудня померли 167 людей, одужали за добу 6 048 хворих.

Найбільше випадків виявили у Києві (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

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