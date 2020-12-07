В Україні 7 грудня коронавірус підтвердили ще у 8 641 людини, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 821 947. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.

Повністю подолали хворобу і одужали 423 704 українці, за добу їхня кількість збільшилась ще на 5 123. Госпіталізували за добу ще 1 037 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 13 733 хворих, за добу зафіксували 145 нових летальних випадків.

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Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 81 335 випадків;

Вінницька область – 18 714 випадків;

Волинська область – 26 211 випадків;

Дніпропетровська область – 45 040 випадків;

Донецька область – 25 792 випадки;

Житомирська область – 32 318 випадків;

Закарпатська область – 24 663 випадки;

Запорізька область – 36 937 випадків;

Івано-Франківська область – 39 438 випадків;

Київська область – 43 854 випадки;

Кіровоградська область – 6 360 випадків;

Луганська область – 7 088 випадків;

Львівська область – 50 175 випадків;

Миколаївська область – 21 429 випадків;

Одеська область – 51 810 випадків;

Полтавська область – 25 655 випадків;

Рівненська область – 33 714 випадків;

Сумська область – 33 658 випадків;

Тернопільська область – 29 788 випадків;

Харківська область – 59 393 випадки;

Херсонська область – 12 159 випадків;

Хмельницька область – 32 429 випадків;

Черкаська область – 27 167 випадків;

Чернівецька область – 35 378 випадків;

Чернігівська область – 21 442 випадки.

Для порівняння, 6 грудня на коронавірус в Україні за добу захворіли 11 590 людей. Загальна кількість інфікованих становила 813 306 хворих.

Від Covid-19 6 грудня померли 167 людей, одужали за добу 6 048 хворих.

Найбільше випадків виявили у Києві (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.