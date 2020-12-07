Очільник України Володимир Зеленський підписав закони про підтримку громадян та бізнесу під час дії карантинних заходів в країні.

Тепер наймані працівники, які через карантин втратили частину зарплатні, а також ФОПи, які залишилися без доходу, отримають одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Також зміни передбачають разову виплату компаніям для забезпечення зарплатні найманим працівникам, щоб ті не втратили місце та дохід на час дії обмежувальних заходів.

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Документи гарантують одноразову компенсацію суб’єктам господарювання, щоб ті змогли відшкодувати витрати, понесені на сплату єдиного внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, нововведеня передбачають низку податкових стимулів для громадян та представників бізнесу, зокрема списується борг платникам податків, якщо його сукупний розмір не перевищує 3 060 грн.

Також платники податків І групи звільняються від сплати коштів за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року.

Підтримки громадян та бізнесу на карантині

Президент України ініціював низку законопроектів, які мають допомогти громадянам та бізнесу пережити можливе посилення карантину в Україні та його наслідки: втрату роботи, постійного доходу, збитки від простоювання.

Це закони:

Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2 (законопроект №4429);

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2 (законопроект №4430);

Про внесення змін до статті 28 Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік (законопроект №4431).

Документи були ухвалені Верховною Радою 4 грудня 2020 року.

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