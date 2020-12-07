Жодних посадок не буде: як НАЗК оцінює закон про брехню в деклараціях

Підписання закону щодо брехні в електронних деклараціях ліквідує можливість НАЗК розслідувати корупційні справи.
Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова НАЗК Олександр Новіков.
– Якщо Президент підпише цей закон, ніяких посадок не буде. Ми станемо органом, який розслідуватиме навіть не кримінальні справи, а лише кримінальні проступки. Питання щодо посадок варто буде адресувати до Верховної Ради.
Олександр Новіков зазначив, що частиною плану з лібералізації візового режиму України був блок Громадський порядок і безпека, який передбачав створення антикорупційного органу та ухвалення антикорупційного законодавства.
Голова НАЗК також підкреслив, що асоціація з ЄС передбачає гармонізацію законодавства в частині відповідальності за корупцію.
– Такі країни, як Франція, Польща, Чехія, Литва – у них передбачено до восьми років позбавлення за брехню в декларації. Ми набагато нижче цих країн у рейтингу поширення корупції, однак жодної серйозної відповідальності за це немає.