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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Жодних посадок не буде: як НАЗК оцінює закон про брехню в деклараціях

Підписання закону щодо брехні в електронних деклараціях ліквідує можливість НАЗК розслідувати корупційні справи.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

– Якщо Президент підпише цей закон, ніяких посадок не буде. Ми станемо органом, який розслідуватиме навіть не кримінальні справи, а лише кримінальні проступки. Питання щодо посадок варто буде адресувати до Верховної Ради.

Олександр Новіков зазначив, що частиною плану з лібералізації візового режиму України був блок Громадський порядок і безпека, який передбачав створення антикорупційного органу та ухвалення антикорупційного законодавства.

Голова НАЗК також підкреслив, що асоціація з ЄС передбачає гармонізацію законодавства в частині відповідальності за корупцію.

– Такі країни, як Франція, Польща, Чехія, Литва – у них передбачено до восьми років позбавлення за брехню в декларації. Ми набагато нижче цих країн у рейтингу поширення корупції, однак жодної серйозної відповідальності за це немає.

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