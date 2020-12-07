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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

Зменшили приріст хворих на Covid-19 – Зеленський про карантин вихідного дня

В Україні вдалося поліпшити ситуацію з коронавірусом завдяки карантину вихідного дня.

Про це під час телефонної розмови з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою 7 грудня заявив лідер України Володимир Зеленський.

– Нашій країні вдалося зменшити приріст хворих завдяки карантину вихідного дня, – пише пресс-служба Офісу президента.

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Водночас Зеленський подякував колезі за підтримку в ЄС щодо надання вакцини проти коронавірусу країнам, які є членами Східного партнерства.

Карантин в Україні

Протягом листопада 2020 року в Україні боролися з пандемією коронавірусу завдяки запровадженню карантину вихідного дня.

Заходи передбачали заборону роботи розважальних закладів на вихідних. Бізнес негативно сприйняв цю ініціативу, але у МОЗ повідомили про поліпшення епідситуації.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

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