До середини 2021 року в Україні створять майже 500 центрів надання адмінпослуг

До середини 2021 року в Україні буде створено 489 центрів надання адміністративних послуг у рамках програми ULEAD з Європою.

Про це повідомив посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

– За п’ять років активного впровадження напряму щодо поліпшення адміністративних послуг ця програма досягла значних результатів: 562 громади із загальною кількістю населення близько 9,5 млн людей стали партнерами зі створення центрів адміністративних послуг, – зазначив посол.

За його словами, ця програма також підтримує інфраструктуру, у рамках якої створено систему електронної взаємодії Трембіта, яка полегшує надання електронних послуг громадам і суб’єктам господарювання.

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Також посол зазначив, що ключові виклики у сфері поліпшення якості послуг це створення необхідної інфраструктури у громадах, передання функцій з районного рівня громадам.

Окрім того, Матті Маасікас повідомив, що ЄС закликає українську владу робити подальші кроки у розвитку доступних та якісних послуг відповідно до європейських стандартів. А саме ухвалити законопроект №4383, який має на меті зробити плату за послуги прозорою і доступною.

Також ЄС закликає уряд України підтримати новостворені громади шляхом фінансування створення центрів надання адміністративних послуг для забезпечення доступу до послуг.

Адмінпослуги в Україні

Понад 130 адмінпослуг в Україні можна отримати онлайн на Єдиному державному порталі адміністративних послуг. Серед останніх – сервіс один дотик, що дозволяє подати документи для призначення пенсії через інтернет.

Також можна онлайн оформити такі документи: допомога при народженні дитини, реєстрація бізнесу, нерухомості, ФОПів, отримання довідок та виписок з державних реєстрів, сплата судового збору.