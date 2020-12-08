Доба на Донбасі: бойовики стріляли біля Новотроїцького

За минулу добу російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Порушення режиму зафіксовано у вечірній час у районі населеного пункту Новотроїцьке, де ворог застосував підствольні гранатомети і великокаліберні кулемети. А біля Авдіївки противник вистрілив з ручного протитанкового гранатомета.

Також українські військовослужбовці виявили інженерне обладнання позицій у напрямку тимчасово окупованої Горлівки в сторону українських підрозділів поблизу населеного пункту Південне.

З початку поточної доби, 8 грудня, порушень домовленостей, які були досягнуті 22 липня 2020 на рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші уздовж лінії розмежування зберігався в повній мірі.

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Особливий статус Донбасу

До Верховної Ради 7 грудня внесли законопроект №4467 щодо продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Проект закону продовжить на один рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі. Верховна Рада розгляне документ наступного тижня.