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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Наташа Тарчевська |

Долар різко здешевшав: курс валют на 8 грудня

Національний банк України знизив офіційний курс долара і євро до гривні.

На вівторок, 8 грудня, НБУ встановив курс 28,23 грн/1$.

Зниження ціни на євро, згідно з курсом на 8 грудня, зафіксувалося на 34,25 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 08.12:

  • $1 – 28,23 грн;
  • €1 – 34,25 грн;
  • 1 польський злотий – 7,67 грн;
  • 10 російських рублів – 3,82 грн.

Курс валют НБУ на 8 грудня 2020 в Україні

Денис Шмигаль про курс долара в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

Вартість $ коливатиметься у межах 27-28 грн та не перевищить 29 грн.

Готуючись до коронавірусної кризи, Кабмін заклав до бюджету більші курсові та інфляційні показники.

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