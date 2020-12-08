Гострі кути круглих столів: прем’єра спецпроекту про події Помаранчевої революції

Помаранчева революція була першим в історії України масштабним громадсько-політичним конфліктом.

Він завершився мирно, тому що влада не пішла на насильство проти власного народу, як це сталося у 2014 році за часів Януковича.

Другий президент України Леонід Кучма ініціював переговори між головними суперниками – Віктором Ющенком та Віктором Януковичем.

Саме він зміг переконати політиків віддати частину повноважень та відповідальності парламенту, як у більшості цивілізованих країнах світу.

Таким чином реформа перетворила політичну систему України з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську.

Під час проведення круглих столів у 2004 році Україна продемонструвала приклад мирного компромісу: держава-суспільство та влада-опозиція.

Документальний фільм ICTV Помаранчева революція: гострі кути круглих столів про те, як круглі столи дають можливість мирно розв’язати тривалу політичну кризу у мирний спосіб.

Помаранчева революція: головні факти

Помаранчева революція в Україні стала реакцією суспільства на результати виборів президента у 2004 році, коли ЦВК оголосила переможцем Віктора Януковича.

Масштабні мітинги тривали з 22 листопада по 26 грудня. Окрім акцій протесту на Майдані Незалежності у Києві громадяни влаштовували мітинги на підтримку опозиції в багатьох містах України.

Головним результатом Помаранчевої революції стало проведення повторного другого туру президентських виборів, де перемогла опозиція на чолі з Віктором Ющенком, а також проведення Конституційної реформи.

Події Помаранчевої революції стали знаковими в історії незалежної України, адже більшість її вимог було виконано, а за перебігом подій стежили десятки країн світу.