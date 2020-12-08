Вакцина проти коронавірусу Covid-19 може з’явитися в Українських аптеках не раніше осені 2021 року.

Про це заявив виконувач обов’язків глави Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін в ефірі одного з телеканалів.

– Треба зауважити, що у нас велика кількість груп ризику. Ми розраховуємо, що широкий доступ вакцини, тобто поява в аптеках, відбудеться не раніше, ніж восени 2021 року. Це буде широкий доступ до вакцинації, – сказав він.

Читайте: ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу

Графік вакцинації

У МОЗ склали графіки вакцинації від Covid-19 пріоритетних груп населення. Першими від коронавірусу повинні вакцинуватися люди, які входять до груп ризику.

Міністр зазначив, що до групи ризику за професійною ознакою входять освітяни, медичні працівники, співробітники Національної поліції.

Також він додав, що в першу чергу вакцинуватимуть людей за віком та станом здоров’я. Тобто це люди, які старші 60 років та люди, які мають супутні захворювання.

Джерело: Україна 24