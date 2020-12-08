Конституційний суд України повернувся до роботи в звичному режимі після спалаху коронавірусу. Усі засідання проводитимуться в закритій частині суду. Про результати їхнього розгляду обіцяють інформувати згодом на офіційному веб-сайті суду.

Під час засідання 8 грудня судді розглянули конституційні подання щодо офіційного тлумачення положення “гідні умови життя”, а також відповідності Конституції України (конституційності) окремим положенням КПК України.

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Зміна форми роботи КСУ

9 листопада судді відклали розгляд питання про тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму. Після цього КСУ перейшов на дистанційну роботу через спалах коронавірусу.

Венеціанська комісія розгляне прохання президента України Володимира Зеленського щодо оцінки наслідків рішення КСУ. Висновки комісія представить 11 грудня.

Джерело: КСУ