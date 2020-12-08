Під час локдауну роботу метро обмежуватимуть в останню чергу – Рубан

У разі запровадження локдауну влада обмежуватиме роботу метро в останню чергу. Про це повідомив Олег Рубан – очільник Держпродспоживслужби в ефірі Громадського радіо.

Рубан підкреслив, що передусім обмежуватимуть роботу маршрутних таксі, потім звичайних таксі, а уже після них автобуси, трамваї та тролейбуси. За його словами, у таких видах транспорту найбільший ризик захворіти на коронавірус.

Метро закриють в останню чергу, адже воно має ефективну систему вентиляції та контроль за дотриманням маскового режиму.

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Третина хворих на коронавірус інфікувалися в транспорті

Днями Олег Рубан заявив, що третина заражень Covid-19 відбувається у громадському транспорті. За його словами, зокрема у маршрутних таксі не дотримуються правил безпеки.

Голова Держпродспоживслужби вважає необхідним запровадження локдауну для зменшення кількості інфікувань.