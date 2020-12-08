У Рівненській області від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померла 14-річна дівчинка.

– Від ускладнень коронавірусу померла 14-річна дівчина із села Привітне, яка мала декілька важких вроджених патологій, зокрема генетичну та серцеву, – повідомила заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Олена Гандзюк.

Пацієнтка поступила до лікарні минулої суботи у важкому стані. Наступного дня стан дівчинки погіршився, а вночі вона померла.

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За минулу добу на Рівненщині зафіксували 374 випадки Covid-19. Загалом в області з початку пандемії підтвердили 34 088 випадків захворювання, 424 особи померли.

Коронавірус в Україні

За добу в Україні зафіксовано 10 811 випадків інфікування Covid-19. Одужали від хвороби 12 860 осіб, померло 195 пацієнтів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 475), Одеській (1 043), Запорізькій (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

Джерело: Рівненська ОДА