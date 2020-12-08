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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Це не буде 2 січня: Степанов про дату локдауну в Україні

Кабмін на засіданні у середу, 9 грудня, визначить точну дату запровадження жорсткого карантину, але навряд чи це буде 2 січня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

– Я думаю, що це буде не 2 січня. Коли ми говоримо про кінцеві обмеження, вони мають бути дієвими. Важливо мати реальний локдаун, а не напівбутафорський, – наголосив він.

Читайте: Влада повідомить про запровадження локдауну за 7 днів – Степанов

За його словами, в Україні наприкінці січня зазвичай розпочинається сезонне зростання кількості хворих на грип, тому важливо підійти до цього пікового зростання з найменшою кількістю хворих на коронавірус.

– Ми готуємося до цих речей, фінальна версія щодо обмежень буде вже завтра. Ми її презентуємо, – підсумував Степанов.

Локдаун в Україні

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Більше новин про локдаун в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Dreamstime

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