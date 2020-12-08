Експорт меду – Україна стала рекордсменом

Експорт меду з України за 11 місяців 2020 року досягнув абсолютного рекорду – 69,8 тис. т, загальною вартістю $117,5 млн. Високий попит на український мед із боку країн Європейського Союзу зумовлений невизначеністю через ситуацію з Сovid-19 та неврожаєм меду в ЄС.
Через Сovid-19 європейці активно формували запаси меду на весь сезон 2020-2021 року. Ще одна з причин, чому український мед встановив рекорд із експорту, – це неврожай меду в ЄС через несприятливі погодні умови. За попередніми оцінками, врожай меду в Європі знизився на 40%.
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– Попередній рекорд експорту меду був зафіксований в 2017 році та становив 67,8 тис. т, вартістю $133,9 млн, – інформує консультант продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анна Бурка.
За її словами, на рекордні показники експорту впливає також географічна близкість до основного покупця та якість українського продукту.
Найбільш популярні українські товари в Європі
У Євросоюзі найбільший попит серед українських товарів має курятина, ягоди та яблука.
У Кабміні запевняють, що український експорт до країн ЄС постійно збільшується. Тільки з початку цього року він зріс на 7%.
Джерело: Анна Бурка
Фото: Анна Бурка