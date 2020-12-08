Експорт меду – Україна стала рекордсменом

Експорт меду з України за 11 місяців 2020 року досягнув абсолютного рекорду – 69,8 тис. т, загальною вартістю $117,5 млн. Високий попит на український мед із боку країн Європейського Союзу зумовлений невизначеністю через ситуацію з Сovid-19 та неврожаєм меду в ЄС.

Через Сovid-19 європейці активно формували запаси меду на весь сезон 2020-2021 року. Ще одна з причин, чому український мед встановив рекорд із експорту, – це неврожай меду в ЄС через несприятливі погодні умови. За попередніми оцінками, врожай меду в Європі знизився на 40%.

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– Попередній рекорд експорту меду був зафіксований в 2017 році та становив 67,8 тис. т, вартістю $133,9 млн, – інформує консультант продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Анна Бурка.











Європейці накупили українського меду на рекордні $117,5 млн / 3 фотографии

За її словами, на рекордні показники експорту впливає також географічна близкість до основного покупця та якість українського продукту.

Найбільш популярні українські товари в Європі

У Євросоюзі найбільший попит серед українських товарів має курятина, ягоди та яблука.

У Кабміні запевняють, що український експорт до країн ЄС постійно збільшується. Тільки з початку цього року він зріс на 7%.

Джерело: Анна Бурка

Фото: Анна Бурка