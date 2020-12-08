В окупованому Криму з’явилося привітання від Леніна і Сталіна

В центрі окупованого Севастополя 7 грудня з’явився банер з портретами Йосипа Сталіна та Володимира Леніна.

Авторами “новорічного привітання” стали представники Комуністичної партії РФ.

Окрім радянських вождів, на банері зображено нагороду часів СРСР – Орден Перемоги, а також напис З новим роком.

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Зазначається, що подібні банери з’являються в окупованому Криму, починаючи з 2014 року.

У більшості випадків місцеві мешканці ріжуть, бруднять або рвуть зображення комуністичних лідерів Радянського Союзу.

Катинський злочин: РФ хоче анулювати відповідальність Сталіна

Наприкінці листопада низка депутатів Державної думи РФ висловилися за анулювання відповідальності СРСР за масові розстріли військовополонених у Катині.

Йдеться про угоду від 26 листопада 2010 року, де РФ як правонаступниця СРСР визналавідповідальність Йосипа Сталіна за Катинський злочин.

Посольство Польщі в РФ закликало “захищати історичну правду про Другу світову війну та нагадувати про відповідальність НКВС”.