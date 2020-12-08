За добу в Україні зафіксовано 10 811 випадків інфікування Covid-19.

Одужали від хвороби 12 860 осіб, померло 195 пацієнтів, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 520 дітей і 512 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 319 осіб.

Міністр назвав ці дані “позитивної статистикою”.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок вівторка склала 832 758 осіб, 13 928 – померли від Covid-19, одужали – 436 564 особи.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (+1475), Одеській (1043), Запорізької (948), Полтавській (916) та Черкаській (746) областях.

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Статистика минулих діб

Днем раніше, 7 грудня, зафіксовано 8 641 новий випадок захворювання на коронавірус, 6 грудня в Україні було 11 590 нових випадків інфікування, 5 грудня було 13 825 нових захворювань, 4 грудня зафіксували 15 131 хворого.