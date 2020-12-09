В Україні виділено понад 62 тис. ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Водночас понад 33,5 тис. ліжок забезпечені киснем.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час брифінгу.

– Є проблеми, але ситуація вирішується збільшенням кількості кисневих точок, кисневих ліжок, – додав Степанов.

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За його словами, ситуація з ліжками для пацієнтів з Covid-19 відрізняється від регіону до регіону.

Також очільник МОЗ додав, що завдяки карантинним заходам, які були запроваджені в Україні, вдалося збити ураганне поширення коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 грудня коронавірус в Україні підтвердили у 12 585 людей, загальна кількість інфікованих становить 845 343.

Від початку пандемії 14 204 пацієнти померли від Covid-19, одужали – 451 118 хворих.

За останню добу найбільшу кількість випадків підтвердили у Києві (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.