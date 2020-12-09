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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Були в полоні з 2017 року: з Іраку повернули двох захоплених українців

В Україну повернулися двоє українців – Євген Фоменко та Олександр Санпітер, яких утримували в Іраку з липня 2017 року.

В Офісі президента зазначили, що чоловіки повернулися з полону завдяки послідовній роботі ОП, Міністерства закордонних справ та інших структур, якими керував президент  Володимир Зеленський.

– Хочу, щоб кожен українець знав, що ми пам’ятаємо про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах. І ми робимо все можливе, щоб вони швидше повернулися на батьківщину, – зазначив Зеленський.

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Омбудсмен Людмила Денісова  наголосила, що повернення українців відбулося напередодні Міжнародного дня прав людини.

– Це нагадування всім нашим громадянам, які перебувають у полоні в будь-якій державі, у тому числі в російському полоні та на окупованих частинах України – Донецької, Луганської областей та Криму, та їхнім родинам, що повернення можливе й обов’язково відбудеться, – заявила Денісова.

Обмін полоненими

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук впевнений, що неможливо провести обмін полоненими до кінця 2020 року, якщо російська сторона не буде у цьому зацікавлена.

Він зазначив, що Україна виконала всі домовленості щодо проведення обміну і передала список з 11 осіб, але з боку Росії відповідний документ досі не отримали.

Джерело: Офіс президента

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