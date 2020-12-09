Міністерство охорони здоров’я передало на розгляд Кабінету міністрів концепцію розвитку електронної системи охорони здоров’я.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

– Станом на сьогодні за результатами роботи робочої групи було розроблено проект концепції (електронної системи охорони здоров’я, – Ред.), який вже знаходиться у Кабінеті міністрів, і ми сподіваємося, що найближчим часом він буде винесений на засідання уряду і розглянутий, – зазначив Кучер.

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Він додав, що робоча група також напрацювала план заходів з реалізації концепції електронної системи охорони здоров’я.

В Україні вдосконалюють онлайн-інструменти для протидії поширенню коронавірусної інфекції, зокрема додаток Вдома, завдяки якому контролюють дотримання режиму самоізоляції громадянами.

У додатку передбачена функція, яка дозволить покинути місце самоізоляції на короткий період, наприклад, для походу до аптеки чи вигулу улюбленця. Крім того, стане можливим моніторинг контактних осіб для перевірки у них наявності симптомів хвороби.