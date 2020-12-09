Поки США та Велика Британія підтверджують ефективність виготовлених вакцин, МОЗ фіксує чітке зниження динаміки захворюваності на коронавірус в Україні.

Найважливіші новини про коронавірус за сьогодні, 9 грудня, зібрано у матеріалі Фактів ICTV.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на середу, 9 грудня, коронавірус в Україні виявили ще у 12 585 осіб, однак пацієнтів, що одужали, більше – 14 554.

Загальна цифра складає 845 343 випадки.

Найвищий добовий приріст на сьогодні зафіксували у Києві (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.

Кількість летальних випадків внаслідок Covid-19 у країні становить 14 204.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного брифінгу повідомив, що МОЗ планує розширити коло осіб, яким роблять ПЛР-тест на коронавірус або тест на антиген.

Наразі в Україні ПЛР-тестування передбачено для осіб з ознаками коронавірусу або пацієнтів з пневмонією.

Також міністр зазначив, що більше половини ліжок для пацієнтів з Covid-19 в Україні забезпечені киснем.

9 грудня стало відомо, що СБУ викрила понад 450 інтернет-агітаторів, які свідомо поширювали неправдиву інформацію про коронавірус в Україні.

40 зловмисників мали координаторів з Російської Федерації. Відкрито кримінальні провадження за за ст. 109 та 110 КК України.

Тим часом Кабмін планує розглянути постанову про новорічний локдаун в Україні. Попередні дати посилення заходів – з 8 до 25 січня 2021 року.

Початок засідання уряду – 0 15.00. Щодо карантину, запровадженого до кінця 2020 року, його хочуть продовжити до 28 лютого 2021 року.

Читайте: Новорічний локдаун в Україні – дати і можливі обмеження

Ситуація з коронавірусом у світі

Станом на середу, 9 грудня, першу п’ятірку у світовому рейтингу поширення коронавірусу займають США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Попереду різдвяні свята, тому десятки країн продовжують посилювати карантинні обмеження.

Франція прогнозує третю хвилю коронавірусу. У французькому уряді відзначають, що вона вже почалася у США та окремих азіатських країнах.

Як і в багатьох країнах ЄС, Канада почала залучати військовослужбовців до боротьби з пандемією Covid-19. Армія готується до можливого розгортання госпіталів у степових провінціях.

Тим часом британські науковці прогнозують, що люди будуть вимушені використовувати медичні маски щонайменше до 2022 року, навіть за умови успішної вакцинації.

Більш детальну статистику коронавірусу в світі читайте у матеріалі Фактів ICTV.