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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Гривня продовжує зміцнюватися: курс валют в Україні на 9 грудня

Національний банк встановив офіційний курс валют в Україні на 9 грудня.

Так, курс долара становить 28,08 грн/$, що на 15 копійок нижче, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

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Курс євро встановлений на рівні 34,05 грн/€. Це означає, що європейська валюта здешевшала за добу на 20 копійок.

Курс валют в Україні від НБУ на 09.12:

  • $1 – 28,2394 грн;
  • €1 – 34,2586 грн;
  • 1 польський злотий – 7,6702 грн;
  • 10 російських рублів – 3,8232 грн.

Курс валют НБУ на 9 грудня 2020 в Україні

Що буде з курсом долара у 2021 році

Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує, що до кінця року вартість валюти коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$, а середньорічний курс долара у 2021 році становитиме 29,2-29,3 грн/1$.

За його словами, наразі Нацбанк володіє достатніми резервами, щоб, виходячи з інтервенціями на валютний ринок, встановлювати адекватний курс.

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