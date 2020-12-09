Пропозицію щодо виплат компенсацій родинам жертв, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ, уряд Ірану відкликав.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

– За моєю інформацією, уряд вже відкликав цю пропозицію, оскільки передбачалось, що €200 млн будуть виділені саме з Фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві.

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Також Єнін зазначив, що переговори з іранською стороною про розмір компенсацій поки не розпочинали.

Однак позиція України полягає у тому, що рівень виплат значною мірою залежатиме від обставин катастрофи, співпраці та забезпечення об’єктивного і неупередженого розслідування катастрофи.

Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня 2020 року. Після того, як український літак вилетів з Тегерану, столиці Ірану, його збили. На борту було 176 людей: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 громадян України.

У серпні Україна завершила перший етап переговорів з Іраном щодо виплат компенсації родичам загиблих. А наприкінці листопада стало відомо, що Іран може виділити €200 млн на виплати.

Джерело: Громадське радіо