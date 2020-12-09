Локдаун в Україні: чи буде працювати Верховна Рада

Верховна Рада України продовжить працювати під час локдауну, запровадження якого оголосили 9 грудня. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, Верховна Рада не закривалася на карантин протягом усього періоду пандемії. Тому Разумков вважає, що під час посиленого карантину ситуація не зміниться.

– Остаточного варіанту наразі немає. Однак я гадаю, що ми будемо працювати.

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Спікер ВР додав, що для зменшення ризику інфікування депутати працювали у комітетах і менше перетиналися. Однак на ухвалення важливих рішень це не вплинуло.

Посилення карантинних заходів в Україні

9 грудня депутати Верховної Ради проголосували за запровадження жорсткого карантину в Україні після Різдва. Карантинні заходи посилять на 16 днів – з 8 січня по 24 січня.

Які обмеження діятимуть під час новорічного локдауну, дивіться на Фактах ICTV.